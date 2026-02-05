flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,5 g
  • Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Średnica28 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/2 laurel
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (127)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 25069 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 10 200 USD. Licytacja odbyła się 26 sierpnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji New York Sale - 15 stycznia 2026
SprzedawcaNew York Sale
Data15 stycznia 2026
StanDETAILS PCGS
Cena
2100 $
Cena w walucie aukcji 2100 USD
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 grudnia 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 grudnia 2025
StanVF
Cena
1266 $
Cena w walucie aukcji 950 GBP
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Klondike Auction - 9 lutego 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data9 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 9 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data9 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 26 września 2024
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 26 września 2024
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 lipca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 lipca 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Bruun Rasmussen - 4 lutego 2024
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data4 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 laurel bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 2700 USD. Moneta zawiera 4,1265 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 636,71 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 laurel z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Aby sprzedać 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1619 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale 1/2 laurelAukcje numizmatyczne