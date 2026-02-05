1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga4,5 g
- Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
- Średnica28 mm
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- Nominał1/2 laurel
- Rokbez daty (1619-1625)
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 25069 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 10 200 USD. Licytacja odbyła się 26 sierpnia 2025.
Ile kosztuje złota moneta 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 laurel bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 2700 USD. Moneta zawiera 4,1265 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 636,71 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 laurel z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?
Aby sprzedać 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.