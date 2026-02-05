flag
Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Nieuozdobione oparcie tronu (Wielka Brytania, Jakub I)

Odmiana: Nieuozdobione oparcie tronu

Awers monety - Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Nieuozdobione oparcie tronu - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Nieuozdobione oparcie tronu - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga12,5 g
  • Czystego złota (0,3999 oz) 12,4375 g
  • Średnica38 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałRóża ryal
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:44000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Nieuozdobione oparcie tronu - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (7)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Nieuozdobione oparcie tronu. Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 591 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 60 000 CHF. Licytacja odbyła się 21 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanAU55 NGC
Cena
64620 $
Cena w walucie aukcji 60000 CHF
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji New York Sale - 9 stycznia 2019
SprzedawcaNew York Sale
Data9 stycznia 2019
StanVF
Cena
46000 $
Cena w walucie aukcji 46000 USD
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 22 marca 2016
SprzedawcaSpink
Data22 marca 2016
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Baldwin's of St. James's - 19 kwietnia 2012
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data19 kwietnia 2012
StanVF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Goldberg - 26 maja 2008
SprzedawcaGoldberg
Data26 maja 2008
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 27 września 2007
SprzedawcaSpink
Data27 września 2007
StanVF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 9 stycznia 2006
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2006
StanAU55 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety róża ryal bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 44000 USD. Moneta zawiera 12,4375 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1918,76 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać róża ryal z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Aby sprzedać róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

