Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Nieuozdobione oparcie tronu (Wielka Brytania, Jakub I)
Odmiana: Nieuozdobione oparcie tronu
Zdjęcie: SINCONA AG
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,995)
- Waga12,5 g
- Czystego złota (0,3999 oz) 12,4375 g
- Średnica38 mm
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- NominałRóża ryal
- Rokbez daty (1619-1625)
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Nieuozdobione oparcie tronu. Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 591 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 60 000 CHF. Licytacja odbyła się 21 listopada 2021.
Ile kosztuje złota moneta róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety róża ryal bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 44000 USD. Moneta zawiera 12,4375 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1918,76 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać róża ryal z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?
Aby sprzedać róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.