flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Laur bez daty (1619-1625) "Piąty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Laur bez daty (1619-1625) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Laur bez daty (1619-1625) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica35 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałLaur
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:7300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Laur bez daty (1619-1625) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Laur bez daty (1619-1625) "Piąty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1049 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 7500 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.

Stan
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Piąty popiersie" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
8462 $
Cena w walucie aukcji 7500 CHF
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
SprzedawcaSpink
Data7 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta laur bez daty (1619-1625) "Piąty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety laur bez daty (1619-1625) Jakuba I "Piąty popiersie" wynosi 7300 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1272,94 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie laur bez daty (1619-1625) "Piąty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety laur bez daty (1619-1625) "Piąty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać laur z datą bez daty (1619-1625) "Piąty popiersie"?

Aby sprzedać laur bez daty (1619-1625) "Piąty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1619 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale LaurAukcje numizmatyczne