flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,25 g
  • Czystego złota (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Średnica20 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/4 laurel
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (107)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22067 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 5280 USD. Licytacja odbyła się 8 września 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanF
Cena
665 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Auction World - 19 października 2025
SprzedawcaAuction World
Data19 października 2025
StanXF40 NGC
Cena
930 $
Cena w walucie aukcji 140000 JPY
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 23 września 2025
SprzedawcaCNG
Data23 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Sovereign Rarities - 23 września 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data23 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Sovereign Rarities - 23 września 2025
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Sovereign Rarities - 23 września 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data23 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 8 września 2025
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 8 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Status International - 6 czerwca 2025
SprzedawcaStatus International
Data6 czerwca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 19 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data19 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Sovereign Rarities - 19 listopada 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data19 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji V. GADOURY - 26 października 2024
SprzedawcaV. GADOURY
Data26 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Status International - 7 czerwca 2024
SprzedawcaStatus International
Data7 czerwca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Oslo Myntgalleri - 26 listopada 2023
SprzedawcaOslo Myntgalleri
Data26 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Bruun Rasmussen - 7 listopada 2023
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data7 listopada 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/4 laurel bez daty (1619-1625) Jakuba I "Drugi popiersie" wynosi 1500 USD. Moneta zawiera 2,0633 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 318,11 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/4 laurel z datą bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie"?

Aby sprzedać 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1619 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale 1/4 laurelAukcje numizmatyczne