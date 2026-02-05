flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica35 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałLaur
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (287)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30220 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 16 800 USD. Licytacja odbyła się 5 maja 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji St James’s - 14 stycznia 2026
SprzedawcaSt James’s
Data14 stycznia 2026
StanAU58 NGC
Cena
7600 $
Cena w walucie aukcji 7600 USD
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji St James’s - 14 stycznia 2026
SprzedawcaSt James’s
Data14 stycznia 2026
StanMS61 NGC
Cena
6000 $
Cena w walucie aukcji 6000 USD
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 grudnia 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 grudnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Cambi Aste - 13 listopada 2025
SprzedawcaCambi Aste
Data13 listopada 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Constantin Coins - 7 listopada 2025
SprzedawcaConstantin Coins
Data7 listopada 2025
StanMS61 PCGS
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 31 października 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data31 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 31 października 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data31 października 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji V. GADOURY - 4 października 2025
SprzedawcaV. GADOURY
Data4 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 8 września 2025
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 8 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2025
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Roschberg Mynthandel AS - 26 kwietnia 2025
SprzedawcaRoschberg Mynthandel AS
Data26 kwietnia 2025
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 19 lutego 2025
SprzedawcaCNG
Data19 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji NOONANS - 4 marca 2026
SprzedawcaNOONANS
Data4 marca 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety laur bez daty (1619-1625) Jakuba I "Czwarty popiersie" wynosi 4500 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1272,94 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać laur z datą bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie"?

Aby sprzedać laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

