1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie". Pióro nad tarczą (Wielka Brytania, Jakub I)

Odmiana: Pióro nad tarczą

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica, Zurich

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica31 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (46)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie". Pióro nad tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 873 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 9500 CHF. Licytacja odbyła się 6 listopada 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanXF
Cena
11732 $
Cena w walucie aukcji 9500 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF45 PCGS
Cena
650 $
Cena w walucie aukcji 650 USD
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data4 kwietnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 września 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data12 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji CNG - 30 listopada 2022
SprzedawcaCNG
Data30 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji NOONANS - 15 czerwca 2022
SprzedawcaNOONANS
Data15 czerwca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji CNG - 12 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data12 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 12 października 2021
SprzedawcaDNW
Data12 października 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 29 września 2021
SprzedawcaSpink
Data29 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 14 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data14 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 7 lipca 2021
SprzedawcaDNW
Data7 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 7 kwietnia 2021
SprzedawcaDNW
Data7 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 4 sierpnia 2020
SprzedawcaSpink
Data4 sierpnia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1619-1625) Jakuba I "Szósty popiersie" wynosi 2300 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

