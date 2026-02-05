1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Bez konturu lub z jednej strony (Wielka Brytania, Jakub I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Bez konturu lub z jednej strony. Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 75463 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 440 USD. Licytacja odbyła się 18 września 2025.

Stan UNC (1) AU (2) VF (2) Stan (slab) MS62 (1) AU58 (1) AU50 (1) Serwis PCGS (2) NGC (1)