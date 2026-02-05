1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Bez konturu lub z jednej strony (Wielka Brytania, Jakub I)
Odmiana: Bez konturu lub z jednej strony
Zdjęcie: Stack's Bowers
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga0,45 g
- Średnica16 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- Nominał1 pens
- Rokbez daty (1619-1625)
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Bez konturu lub z jednej strony. Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 75463 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 440 USD. Licytacja odbyła się 18 września 2025.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 190 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?
Aby sprzedać 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.