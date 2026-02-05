flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Bez konturu lub z jednej strony (Wielka Brytania, Jakub I)

Odmiana: Bez konturu lub z jednej strony

Awers monety - 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Bez konturu lub z jednej strony - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Bez konturu lub z jednej strony - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,45 g
  • Średnica16 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 pens
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:190 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Bez konturu lub z jednej strony - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (5)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Bez konturu lub z jednej strony. Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 75463 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 440 USD. Licytacja odbyła się 18 września 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanAU50 PCGS
Cena
100 $
Cena w walucie aukcji 100 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanMS62 PCGS
Cena
440 $
Cena w walucie aukcji 440 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 27 października 2023
SprzedawcaSpink
Data27 października 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 5 stycznia 2023
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 5 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 stycznia 2023
StanAU58 NGC
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 190 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Aby sprzedać 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

