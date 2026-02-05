flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,27 g
  • Średnica10 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/2 pensa
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:170 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (26)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 97076 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1800 USD. Licytacja odbyła się 30 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanVF
Cena
74 $
Cena w walucie aukcji 55 GBP
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 4 listopada 2025
SprzedawcaStack's
Data4 listopada 2025
StanAU55 PCGS
Cena
120 $
Cena w walucie aukcji 120 USD
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanAU55 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 2 lipca 2025
SprzedawcaCNG
Data2 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji St James’s - 2 października 2024
SprzedawcaSt James’s
Data2 października 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji NOONANS - 20 września 2023
SprzedawcaNOONANS
Data20 września 2023
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Davissons Ltd. - 9 listopada 2022
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data9 listopada 2022
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 1 września 2022
SprzedawcaHeritage
Data1 września 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji TimeLine Auctions - 29 maja 2022
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data29 maja 2022
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 20 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data20 stycznia 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 18 listopada 2021
SprzedawcaHeritage
Data18 listopada 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji St James’s - 14 października 2021
SprzedawcaSt James’s
Data14 października 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 1 września 2021
SprzedawcaCNG
Data1 września 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 listopada 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 14 maja 2018
SprzedawcaStack's
Data14 maja 2018
StanAU58 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji TimeLine Auctions - 24 lutego 2018
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data24 lutego 2018
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji TimeLine Auctions - 24 lutego 2018
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data24 lutego 2018
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 9 marca 2017
SprzedawcaHeritage
Data9 marca 2017
StanXF40 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Davissons Ltd. - 7 grudnia 2016
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data7 grudnia 2016
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/2 pensa bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 170 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 pensa z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Aby sprzedać 1/2 pensa bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

