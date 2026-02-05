flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,25 g
  • Czystego złota (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Średnica20 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/4 laurel
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (95)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 21069 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 3120 USD. Licytacja odbyła się 18 lutego 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanF
Cena
798 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
628 $
Cena w walucie aukcji 480 GBP
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji HARMERS - 29 września 2025
SprzedawcaHARMERS
Data29 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 26 września 2024
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Auction World - 28 stycznia 2024
SprzedawcaAuction World
Data28 stycznia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 2 sierpnia 2023
SprzedawcaCNG
Data2 sierpnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2023
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2023
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji NOONANS - 16 listopada 2022
SprzedawcaNOONANS
Data16 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 25 sierpnia 2022
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 25 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data25 sierpnia 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 12 lipca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data12 lipca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 19 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data19 maja 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 12 maja 2022
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 12 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data12 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Auction World - 16 stycznia 2022
SprzedawcaAuction World
Data16 stycznia 2022
StanMS62 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" na aukcji Morton & Eden - 25 lutego 2026
SprzedawcaMorton & Eden
Data25 lutego 2026
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/4 laurel bez daty (1619-1625) Jakuba I "Czwarty popiersie" wynosi 1200 USD. Moneta zawiera 2,0633 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 318,11 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/4 laurel z datą bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie"?

Aby sprzedać 1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

