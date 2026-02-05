flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica36 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałLaur
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (61)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 593 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 13 000 CHF. Licytacja odbyła się 21 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanXF
Cena
5623 $
Cena w walucie aukcji 4200 GBP
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Cambi Aste - 13 listopada 2025
SprzedawcaCambi Aste
Data13 listopada 2025
StanXF
Cena
2898 $
Cena w walucie aukcji 2500 EUR
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanAU50 NGC
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanAU53 PCGS
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 marca 2025
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data25 marca 2025
StanAU
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Oslo Myntgalleri - 24 listopada 2024
SprzedawcaOslo Myntgalleri
Data24 listopada 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 31 lipca 2024
SprzedawcaSpink
Data31 lipca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 18 października 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data18 października 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 24 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Aureo & Calicó - 16 marca 2023
SprzedawcaAureo & Calicó
Data16 marca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 15 stycznia 2023
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji London Coins - 4 grudnia 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Busso Peus - 3 listopada 2022
SprzedawcaBusso Peus
Data3 listopada 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 18 października 2022
SprzedawcaSpink
Data18 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
SprzedawcaSpink
Data7 października 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
SprzedawcaSpink
Data7 października 2022
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety laur bez daty (1619-1625) Jakuba I "Drugi popiersie" wynosi 4500 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1272,94 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać laur z datą bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie"?

Aby sprzedać laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

