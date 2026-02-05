flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Morton & Eden Ltd

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica31 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:350 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (255)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1231 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 75 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji NOONANS - 27 stycznia 2026
SprzedawcaNOONANS
Data27 stycznia 2026
StanF
Cena
205 $
Cena w walucie aukcji 150 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Cena
67 $
Cena w walucie aukcji 50 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 grudnia 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 grudnia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Oslo Møntgalleri A/S - 30 listopada 2025
SprzedawcaOslo Møntgalleri A/S
Data30 listopada 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Mowbray Collectables - 19 września 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data19 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanAU55 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF40 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 2 września 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 2 września 2025
SprzedawcaStack's
Data2 września 2025
StanAU53 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Tennants Auctioneers - 8 sierpnia 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 sierpnia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanVF
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji Tennants Auctioneers - 11 lutego 2026
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data11 lutego 2026
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 11 marca 2026
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 marca 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1619-1625) Jakuba I "Szósty popiersie" wynosi 350 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
