2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: TimeLine Auctions

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,83 g
  • Średnica17 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:270 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (28)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 44506 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 1100 USD. Licytacja odbyła się 2 września 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Cena
13 $
Cena w walucie aukcji 10 GBP
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanVF
Cena
259 $
Cena w walucie aukcji 190 GBP
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 2 września 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 2 września 2025
SprzedawcaStack's
Data2 września 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji TimeLine Auctions - 9 marca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji TimeLine Auctions - 1 grudnia 2024
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji NOONANS - 16 października 2024
SprzedawcaNOONANS
Data16 października 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 15 września 2024
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 marca 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data26 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 14 września 2023
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 14 września 2023
SprzedawcaStack's
Data14 września 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 18 maja 2022
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 18 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data18 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 20 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data20 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji VAuctions - 2 lipca 2021
SprzedawcaVAuctions
Data2 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 20 maja 2020
SprzedawcaCNG
Data20 maja 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 16 stycznia 2019
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 16 stycznia 2019
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2019
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Agora - 27 lutego 2018
SprzedawcaAgora
Data27 lutego 2018
StanXF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 18 stycznia 2017
SprzedawcaCNG
Data18 stycznia 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji TimeLine Auctions - 10 grudnia 2016
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data10 grudnia 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 28 września 2016
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data28 września 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Davissons Ltd. - 25 maja 2016
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data25 maja 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 270 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

