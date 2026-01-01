flag
Okres:1559-1952

Monety Wielkiej Brytanii 1615 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Róża ryal bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena13000 $
Sprzedaży
0134
Awers
Rewers
Rial Ostroga bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena59000 $
Sprzedaży
031
Awers
Rewers
Anioł bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena6600 $
Sprzedaży
019
Awers
Rewers
Anioł bez daty (1604-1619) Drugi wydanieDziura
Średnia cena1900 $
Sprzedaży
021
Awers
Rewers
Pół Anioła bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena21000 $
Sprzedaży
02
Awers
Rewers
Unite bez daty (1604-1619) Drugi popiersie
Średnia cena3200 $
Sprzedaży
1159
Awers
Rewers
Unite bez daty (1604-1619) Czwarty popiersie
Średnia cena4200 $
Sprzedaży
0346
Awers
Rewers
Unite bez daty (1604-1619) Piąty popiersie
Średnia cena1900 $
Sprzedaży
3142
Awers
Rewers
Podwójna korona bez daty (1604-1619) Trzeci popiersie
Średnia cena2100 $
Sprzedaży
022
Awers
Rewers
Podwójna korona bez daty (1604-1619) Czwarty popiersie
Średnia cena2000 $
Sprzedaży
076
Awers
Rewers
Podwójna korona bez daty (1604-1619) Piąty popiersie
Średnia cena2200 $
Sprzedaży
092
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1604-1619) Pierwszy popiersie
Średnia cena1800 $
Sprzedaży
183
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1604-1619) Trzeci popiersie
Średnia cena1500 $
Sprzedaży
047
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1604-1619) Piąty popiersie
Średnia cena880 $
Sprzedaży
052
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1604-1619) Ostrokrzew
Średnia cena1500 $
Sprzedaży
160
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1604-1619) OstrokrzewIR po jednej stronie lub brak
Średnia cena880 $
Sprzedaży
07
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1604-1619) Pierwszy popiersie
Średnia cena610 $
Sprzedaży
051
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1604-1619) Trzeci popiersie
Średnia cena460 $
Sprzedaży
024
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1604-1619) Piąty popiersie
Średnia cena630 $
Sprzedaży
054

Srebrne monety

Awers
Rewers
1 korona bez daty (1604-1619) Drugi wydanieQVAE DEVS
Średnia cena4900 $
Sprzedaży
074
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena1600 $
Sprzedaży
018
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1604-1619) Trzeci popiersie
Średnia cena240 $
Sprzedaży
0132
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1604-1619) Czwarty popiersie
Średnia cena3600 $
Sprzedaży
2143
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1604-1619) Piąty popiersie
Średnia cena260 $
Sprzedaży
0110
Awers
Rewers
6 pensow 1615 Czwarty popiersie
Średnia cena310 $
Sprzedaży
03
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena110 $
Sprzedaży
187
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena120 $
Sprzedaży
045
Awers
Rewers
1/2 pensa bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena140 $
Sprzedaży
027

Monety miedziane

Awers
Rewers
1 farthing bez daty (1603-1625)
Średnia cena130 $
Sprzedaży
045
Awers
Rewers
1 farthing bez daty (1603-1625)Owalny kształt
Średnia cena190 $
Sprzedaży
06
