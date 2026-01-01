flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Monety Wielkiej Brytanii 1587 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren bez daty (1559-1600)Łańcuchy na ruszcie opadowym
Średnia cena27000 $
Sprzedaży
0261
Awers
Rewers
Rial bez daty (1583-1600)
Średnia cena83000 $
Sprzedaży
024
Awers
Rewers
Anioł bez daty (1559-1603)Obramowanie kropkami
Średnia cena6300 $
Sprzedaży
0215
Awers
Rewers
1 funt bez daty (1583-1603)
Średnia cena32000 $
Sprzedaży
0240
Awers
Rewers
1/2 funta bez daty (1583-1603)
Średnia cena27000 $
Sprzedaży
075
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1583-1603)
Średnia cena6200 $
Sprzedaży
039
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1583-1603)
Średnia cena7000 $
Sprzedaży
035
Kategoria
Rok
Szukaj