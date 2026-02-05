flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,45 g
  • Średnica14 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 pens
  • Rokbez daty (1603-1604)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:440 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (6)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 207 z aukcji Classical Numismatic Group, LLC której łączna cena osiągnęła 700 USD. Licytacja odbyła się 12 czerwca 2024.

Stan
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 27 stycznia 2026
SprzedawcaNOONANS
Data27 stycznia 2026
StanVF
Cena
274 $
Cena w walucie aukcji 200 GBP
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 12 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data12 czerwca 2024
StanVF
Cena
700 $
Cena w walucie aukcji 700 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data16 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 20 września 2023
SprzedawcaNOONANS
Data20 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji DNW - 3 czerwca 2021
SprzedawcaDNW
Data3 czerwca 2021
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1603-1604) Jakuba I "Pierwszy popiersie" wynosi 440 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"?

Aby sprzedać 1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

