Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica, Zurich

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga30 g
  • Średnica44 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1603-1604)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:9200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (38)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1226 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 80 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji St James’s - 14 stycznia 2026
SprzedawcaSt James’s
Data14 stycznia 2026
StanAU55 NGC
Cena
55000 $
Cena w walucie aukcji 55000 USD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 31 października 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data31 października 2025
StanVF
Cena
2763 $
Cena w walucie aukcji 2100 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanVF
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanVF
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Nihon - 11 czerwca 2023
SprzedawcaNihon
Data11 czerwca 2023
StanF
SprzedawcaNihon
Data11 czerwca 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 4 maja 2022
SprzedawcaSpink
Data4 maja 2022
StanVF35 NGC
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 4 maja 2022
SprzedawcaSpink
Data4 maja 2022
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Auction World - 19 lipca 2020
SprzedawcaAuction World
Data19 lipca 2020
StanF15 NGC
SprzedawcaAuction World
Data19 lipca 2020
StanF15 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Baldwin's of St. James's - 18 czerwca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data18 czerwca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji DNW - 23 stycznia 2020
SprzedawcaDNW
Data23 stycznia 2020
StanVF
SprzedawcaDNW
Data23 stycznia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 28 stycznia 2019
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2019
StanF
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji DNW - 3 grudnia 2018
SprzedawcaDNW
Data3 grudnia 2018
StanVF
SprzedawcaDNW
Data3 grudnia 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji CNG - 16 maja 2018
SprzedawcaCNG
Data16 maja 2018
StanVF
SprzedawcaCNG
Data16 maja 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji DNW - 15 września 2017
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanVF
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji DNW - 15 września 2017
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanF
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 28 marca 2017
SprzedawcaSpink
Data28 marca 2017
StanF
SprzedawcaSpink
Data28 marca 2017
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji DNW - 13 grudnia 2016
SprzedawcaDNW
Data13 grudnia 2016
StanVF
SprzedawcaDNW
Data13 grudnia 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji DNW - 13 grudnia 2016
SprzedawcaDNW
Data13 grudnia 2016
StanVF
SprzedawcaDNW
Data13 grudnia 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Heritage - 11 sierpnia 2016
SprzedawcaHeritage
Data11 sierpnia 2016
StanVF25 NGC
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Heritage - 11 sierpnia 2016
SprzedawcaHeritage
Data11 sierpnia 2016
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Davissons Ltd. - 3 lutego 2016
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data3 lutego 2016
StanVF
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data3 lutego 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 korona bez daty (1603-1604) Jakuba I "Pierwsze bicia monet" wynosi 9200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
