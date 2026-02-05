flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 suwerena bez daty (1603-1604) (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1/2 suwerena bez daty (1603-1604) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/2 suwerena bez daty (1603-1604) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Spink

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • Waga5,5 g

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rokbez daty (1603-1604)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:61000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena bez daty (1603-1604) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 suwerena bez daty (1603-1604) . Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 180 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 45 000 GBP. Licytacja odbyła się 23 stycznia 2022.

Stan
Wielka Brytania 1/2 suwerena bez daty (1603-1604) na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanXF
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena bez daty (1603-1604) z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena bez daty (1603-1604) Jakuba I wynosi 61000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena bez daty (1603-1604)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 suwerena bez daty (1603-1604) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą bez daty (1603-1604)?

Aby sprzedać 1/2 suwerena bez daty (1603-1604), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

