1/2 suwerena bez daty (1603-1604) (Wielka Brytania, Jakub I)

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena bez daty (1603-1604) z okresu Jakuba I? Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena bez daty (1603-1604) Jakuba I wynosi 61000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena bez daty (1603-1604)? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 suwerena bez daty (1603-1604) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.