1/2 suwerena bez daty (1603-1604) (Wielka Brytania, Jakub I)
Zdjęcie: Spink
Specyfikacja
- MetalZłoto
- Waga5,5 g
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- Nominał1/2 suwerena
- Rokbez daty (1603-1604)
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 suwerena bez daty (1603-1604) . Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 180 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 45 000 GBP. Licytacja odbyła się 23 stycznia 2022.
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena bez daty (1603-1604) z okresu Jakuba I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena bez daty (1603-1604) Jakuba I wynosi 61000 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena bez daty (1603-1604)?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 suwerena bez daty (1603-1604) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą bez daty (1603-1604)?
Aby sprzedać 1/2 suwerena bez daty (1603-1604), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.