1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)
Zdjęcie: TimeLine Auctions
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga0,45 g
- Średnica14 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- Nominał1 pens
- Rokbez daty (1603-1604)
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 28 z aukcji Sovereign Rarities Ltd której łączna cena osiągnęła 340 GBP. Licytacja odbyła się 26 września 2023.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" z okresu Jakuba I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1603-1604) Jakuba I "Drugi popiersie" wynosi 110 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie"?
Aby sprzedać 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.