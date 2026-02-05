flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: TimeLine Auctions

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,45 g
  • Średnica14 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 pens
  • Rokbez daty (1603-1604)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (12)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 28 z aukcji Sovereign Rarities Ltd której łączna cena osiągnęła 340 GBP. Licytacja odbyła się 26 września 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Cena
47 $
Cena w walucie aukcji 35 GBP
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanVF35 PCGS
Cena
80 $
Cena w walucie aukcji 80 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF40 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 11 czerwca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 czerwca 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Roma Numismatics - 25 listopada 2022
SprzedawcaRoma Numismatics
Data25 listopada 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 20 stycznia 2020
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 20 stycznia 2020
SprzedawcaStack's
Data20 stycznia 2020
StanAU55 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Holding History Inc - 1 czerwca 2019
SprzedawcaHolding History Inc
Data1 czerwca 2019
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 25 lipca 2018
SprzedawcaCNG
Data25 lipca 2018
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 24 lutego 2018
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data24 lutego 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 25 marca 2015
SprzedawcaCNG
Data25 marca 2015
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Möller - 3 grudnia 2013
SprzedawcaMöller
Data3 grudnia 2013
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1603-1604) Jakuba I "Drugi popiersie" wynosi 110 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie"?

Aby sprzedać 1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

