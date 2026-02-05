flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga1,125 g
  • Czystego złota (0,0332 oz) 1,0316 g

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1603-1604)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:5000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (7)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 78 z aukcji Sovereign Rarities Ltd której łączna cena osiągnęła 11 000 GBP. Licytacja odbyła się 24 września 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
4988 $
Cena w walucie aukcji 5000 CHF
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Corinphila - 3 października 2020
SprzedawcaCorinphila
Data3 października 2020
StanVG
Cena
469 $
Cena w walucie aukcji 400 EUR
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Pegasi Numismatics - 19 maja 2020
SprzedawcaPegasi Numismatics
Data19 maja 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 1 grudnia 2005
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2005
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 31 marca 2005
SprzedawcaSpink
Data31 marca 2005
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji UBS - 16 września 2002
SprzedawcaUBS
Data16 września 2002
StanVF
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 korony bez daty (1603-1604) Jakuba I "Pierwsze bicia monet" wynosi 5000 USD. Moneta zawiera 1,0316 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 159,3 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

