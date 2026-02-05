flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,97 g
  • Średnica18 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1603-1604)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:220 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (34)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 21353 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 850 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Cena
347 $
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 12 listopada 2025
SprzedawcaCNG
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
225 $
Cena w walucie aukcji 225 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Agora - 30 września 2025
SprzedawcaAgora
Data30 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 9 marca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 marca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 8 września 2024
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 8 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 28 sierpnia 2024
SprzedawcaCNG
Data28 sierpnia 2024
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data16 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 16 listopada 2022
SprzedawcaNOONANS
Data16 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 18 maja 2022
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 18 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data18 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 14 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data14 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Goldberg - 3 czerwca 2020
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Goldberg - 3 czerwca 2020
SprzedawcaGoldberg
Data3 czerwca 2020
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 listopada 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 24 kwietnia 2019
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data24 kwietnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 11 marca 2026
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 marca 2026
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1603-1604) Jakuba I "Pierwszy popiersie" wynosi 220 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1603 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 2 pensy (1/2 Groat)Aukcje numizmatyczne