flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Numismatica Genevensis SA

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,979)
  • Waga11,15 g
  • Czystego złota (0,351 oz) 10,9159 g
  • Średnica36,5 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 suweren
  • Rokbez daty (1603-1604)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:48000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (21)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 919 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 120 000 EUR. Licytacja odbyła się 3 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
95741 $
Cena w walucie aukcji 75000 GBP
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Numismatica Genevensis - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data10 grudnia 2024
StanMS60 NGC
Cena
43248 $
Cena w walucie aukcji 38000 CHF
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji New York Sale - 11 stycznia 2023
SprzedawcaNew York Sale
Data11 stycznia 2023
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 6 października 2021
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data6 października 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 27 czerwca 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data27 czerwca 2016
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 22 marca 2016
SprzedawcaSpink
Data22 marca 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Hess Divo - 17 listopada 2015
SprzedawcaHess Divo
Data17 listopada 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 8 maja 2014
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data8 maja 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Creusy Numismatique - 5 grudnia 2013
SprzedawcaCreusy Numismatique
Data5 grudnia 2013
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 1 grudnia 2010
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2010
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 18 grudnia 2008
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 18 grudnia 2008
SprzedawcaStack's
Data18 grudnia 2008
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 25 kwietnia 2008
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 25 kwietnia 2008
SprzedawcaStack's
Data25 kwietnia 2008
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 15 stycznia 2008
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 15 stycznia 2008
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2008
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 2 maja 2006
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data2 maja 2006
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 5 maja 2005
SprzedawcaSpink
Data5 maja 2005
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 15 maja 2003
SprzedawcaSpink
Data15 maja 2003
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 suweren bez daty (1603-1604) Jakuba I "Pierwszy popiersie" wynosi 48000 USD. Moneta zawiera 10,9159 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1684,13 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"?

Aby sprzedać 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1603 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne