1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)
Zdjęcie: Numismatica Genevensis SA
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,979)
- Waga11,15 g
- Czystego złota (0,351 oz) 10,9159 g
- Średnica36,5 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- Nominał1 suweren
- Rokbez daty (1603-1604)
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 919 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 120 000 EUR. Licytacja odbyła się 3 maja 2024.
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" z okresu Jakuba I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 suweren bez daty (1603-1604) Jakuba I "Pierwszy popiersie" wynosi 48000 USD. Moneta zawiera 10,9159 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1684,13 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 suweren z datą bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"?
Aby sprzedać 1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.