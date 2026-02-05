flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica, Zurich

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga15 g
  • Czystego srebra (0,4461 oz) 13,875 g
  • Średnica36 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1603-1604)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:5700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (12)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 185 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 19 000 GBP. Licytacja odbyła się 19 kwietnia 2012.

Stan
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanVF
Cena
3323 $
Cena w walucie aukcji 2600 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
5359 $
Cena w walucie aukcji 4750 CHF
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji DNW - 14 marca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 marca 2018
StanVF
Cena
******

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji DNW - 15 września 2017
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanF
Cena
******

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 28 marca 2017
SprzedawcaSpink
Data28 marca 2017
StanF
Cena
******

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 17 stycznia 2017
SprzedawcaSpink
Data17 stycznia 2017
StanVF
Cena
******

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Baldwin's of St. James's - 19 kwietnia 2012
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data19 kwietnia 2012
StanXF
Cena
******

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 28 marca 2012
SprzedawcaSpink
Data28 marca 2012
StanF
Cena
******

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji CNG - 20 maja 2009
SprzedawcaCNG
Data20 maja 2009
StanVF
Cena
******

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 1 grudnia 2005
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2005
StanVF
Cena
******

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 1 grudnia 2005
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2005
StanF
Cena
******

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 15 maja 2003
SprzedawcaSpink
Data15 maja 2003
StanXF
Cena
******


Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1603-1604) Jakuba I "Pierwsze bicia monet" wynosi 5700 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

