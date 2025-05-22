flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

6 pensow 1603 "Drugi popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 6 pensow 1603 "Drugi popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 6 pensow 1603 "Drugi popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1603
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:360 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1603 "Drugi popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (9)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1603 "Drugi popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 140 z aukcji Classical Numismatic Group, LLC której łączna cena osiągnęła 1600 USD. Licytacja odbyła się 22 maja 2025.

Stan
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Drugi popiersie" na aukcji St James’s - 7 czerwca 2025
SprzedawcaSt James’s
Data7 czerwca 2025
StanXF
Cena
677 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanXF
Cena
1600 $
Cena w walucie aukcji 1600 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Drugi popiersie" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Drugi popiersie" na aukcji St James’s - 17 października 2023
SprzedawcaSt James’s
Data17 października 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 12 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data12 stycznia 2021
StanG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Drugi popiersie" na aukcji London Coins - 6 grudnia 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data6 grudnia 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Drugi popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2018
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Drugi popiersie" na aukcji Emporium Hamburg - 16 grudnia 2016
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data16 grudnia 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Drugi popiersie" na aukcji Heritage Eur - 28 listopada 2015
SprzedawcaHeritage Eur
Data28 listopada 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1603 "Drugi popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1603 Jakuba I "Drugi popiersie" wynosi 360 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1603 "Drugi popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1603 "Drugi popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1603 "Drugi popiersie"?

Aby sprzedać 6 pensow 1603 "Drugi popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1603 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 6 pensowAukcje numizmatyczne