1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Davissons Ltd.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica31 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1603-1604)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:140 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (117)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2063 z aukcji Soler y Llach S.L. której łączna cena osiągnęła 8500 EUR. Licytacja odbyła się 15 czerwca 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
224 $
Cena w walucie aukcji 170 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanF
Cena
40 $
Cena w walucie aukcji 35 EUR
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Auction World - 19 października 2025
SprzedawcaAuction World
Data19 października 2025
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 2 października 2025
SprzedawcaCNG
Data2 października 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji BAC - 30 września 2025
SprzedawcaBAC
Data30 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanVF35 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 3 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data3 września 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 3 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data3 września 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 3 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data3 września 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 24 lipca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data24 lipca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data30 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji BAC - 25 marca 2025
SprzedawcaBAC
Data25 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 9 marca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 marca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 1 grudnia 2024
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji BAC - 5 listopada 2024
SprzedawcaBAC
Data5 listopada 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 12 września 2024
SprzedawcaStack's
Data12 września 2024
StanVF30 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 8 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2024
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Tennants Auctioneers - 9 sierpnia 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data9 sierpnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Tennants Auctioneers - 11 lutego 2026
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data11 lutego 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1603-1604) Jakuba I "Drugi popiersie" wynosi 140 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
