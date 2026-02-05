flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1603
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:540 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (84)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1256 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 3300 USD. Licytacja odbyła się 14 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanVF
Cena
95 $
Cena w walucie aukcji 81 EUR
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 4 listopada 2025
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 4 listopada 2025
SprzedawcaStack's
Data4 listopada 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
200 $
Cena w walucie aukcji 200 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji St James’s - 1 listopada 2025
SprzedawcaSt James’s
Data1 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 23 lipca 2025
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data23 lipca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data30 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Rio de la Plata - 14 marca 2025
SprzedawcaRio de la Plata
Data14 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 12 marca 2025
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data12 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 8 września 2024
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data8 września 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 26 czerwca 2024
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data26 czerwca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Höhn - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 czerwca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data16 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji St James’s - 17 października 2023
SprzedawcaSt James’s
Data17 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 31 sierpnia 2022
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data31 sierpnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 31 sierpnia 2022
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data31 sierpnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Katz - 28 lipca 2022
SprzedawcaKatz
Data28 lipca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 5 lipca 2022
SprzedawcaSpink
Data5 lipca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 11 marca 2022
Wielka Brytania 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 11 marca 2022
SprzedawcaCNG
Data11 marca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1603 Jakuba I "Pierwszy popiersie" wynosi 540 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1603 "Pierwszy popiersie"?

Aby sprzedać 6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1603 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 6 pensowAukcje numizmatyczne