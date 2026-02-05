flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,23 g
  • Średnica10 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/2 pensa
  • Rokbez daty (1603-1604)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (12)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1166 z aukcji Editions V. GADOURY której łączna cena osiągnęła 1400 EUR. Licytacja odbyła się 16 listopada 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanVF
Cena
74 $
Cena w walucie aukcji 55 GBP
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanAU58 PCGS
Cena
160 $
Cena w walucie aukcji 160 USD
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji CNG - 18 maja 2022
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji CNG - 18 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data18 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji CNG - 20 maja 2020
SprzedawcaCNG
Data20 maja 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji V. GADOURY - 16 listopada 2019
SprzedawcaV. GADOURY
Data16 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Heritage - 29 maja 2014
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Heritage - 29 maja 2014
SprzedawcaHeritage
Data29 maja 2014
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Goldberg - 1 czerwca 2005
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Goldberg - 1 czerwca 2005
SprzedawcaGoldberg
Data1 czerwca 2005
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/2 pensa bez daty (1603-1604) Jakuba I "Pierwsze bicia monet" wynosi 300 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 pensa z datą bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"?

Aby sprzedać 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

