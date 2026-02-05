1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" z okresu Jakuba I? Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/2 pensa bez daty (1603-1604) Jakuba I "Pierwsze bicia monet" wynosi 300 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 pensa bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.