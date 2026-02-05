flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

6 pensow 1623 "Szósty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica, Zurich

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica25 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1623
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:420 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (28)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1623 "Szósty popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1055 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 2750 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji CNG - 3 grudnia 2025
SprzedawcaCNG
Data3 grudnia 2025
StanVF
Cena
650 $
Cena w walucie aukcji 650 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
342 $
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 23 października 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 października 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji NOONANS - 10 czerwca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data10 czerwca 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji Numimarket - 27 listopada 2024
SprzedawcaNumimarket
Data27 listopada 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 września 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data12 września 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 18 listopada 2022
SprzedawcaStack's
Data18 listopada 2022
StanVF35 PCGS
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji Heritage - 20 października 2022
SprzedawcaHeritage
Data20 października 2022
StanF15 NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji St James’s - 5 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data5 lutego 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 12 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data12 stycznia 2021
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 9 września 2020
SprzedawcaDNW
Data9 września 2020
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 14 czerwca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 czerwca 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 17 kwietnia 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data17 kwietnia 2018
StanAU
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2017
StanXF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2017
StanAU
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 24 września 2013
SprzedawcaSpink
Data24 września 2013
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1623 Jakuba I "Szósty popiersie" wynosi 420 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1623 "Szósty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1623 "Szósty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1623 "Szósty popiersie"?

Aby sprzedać 6 pensow 1623 "Szósty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

