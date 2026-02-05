flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica26 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1604
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (25)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1228 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 28 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji CNG - 16 lipca 2025
SprzedawcaCNG
Data16 lipca 2025
StanVF
Cena
160 $
Cena w walucie aukcji 160 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 kwietnia 2025
StanF
Cena
74 $
Cena w walucie aukcji 55 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji Rio de la Plata - 13 grudnia 2024
SprzedawcaRio de la Plata
Data13 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji NOONANS - 9 marca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data9 marca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 3 grudnia 2022
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data3 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 29 maja 2022
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data29 maja 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 12 maja 2021
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data12 maja 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji London Coins - 6 grudnia 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data6 grudnia 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji Morton & Eden - 28 listopada 2019
SprzedawcaMorton & Eden
Data28 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 28 marca 2019
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 28 marca 2019
SprzedawcaStack's
Data28 marca 2019
StanVF20 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji Pegasi Numismatics - 14 listopada 2017
SprzedawcaPegasi Numismatics
Data14 listopada 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji WAG - 3 września 2017
SprzedawcaWAG
Data3 września 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 10 grudnia 2016
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data10 grudnia 2016
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji WAG - 2 października 2016
SprzedawcaWAG
Data2 października 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 25 maja 2016
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data25 maja 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 4 maja 2016
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data4 maja 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji DNW - 8 grudnia 2015
SprzedawcaDNW
Data8 grudnia 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji Goldberg - 16 września 2015
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji Goldberg - 16 września 2015
SprzedawcaGoldberg
Data16 września 2015
StanVF20 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" na aukcji Agora - 26 maja 2015
SprzedawcaAgora
Data26 maja 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1604 Jakuba I "Trzeci popiersie" wynosi 1600 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1604 "Trzeci popiersie"?

Aby sprzedać 6 pensow 1604 "Trzeci popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1604 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 6 pensowAukcje numizmatyczne