6 pensow 1621 "Szósty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica25 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1621
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (21)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1621 "Szósty popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 34595 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2640 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanVF
Cena
217 $
Cena w walucie aukcji 170 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji CNG - 20 listopada 2024
SprzedawcaCNG
Data20 listopada 2024
StanVF
Cena
110 $
Cena w walucie aukcji 110 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 16 stycznia 2024
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 16 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji CNG - 12 maja 2022
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji CNG - 12 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data12 maja 2022
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 9 lutego 2021
SprzedawcaDNW
Data9 lutego 2021
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 12 stycznia 2021
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 12 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data12 stycznia 2021
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 13 lutego 2020
SprzedawcaDNW
Data13 lutego 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 10 października 2019
SprzedawcaDNW
Data10 października 2019
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 15 listopada 2018
SprzedawcaDNW
Data15 listopada 2018
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji CNG - 26 września 2018
SprzedawcaCNG
Data26 września 2018
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 14 grudnia 2017
SprzedawcaDNW
Data14 grudnia 2017
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji Grün - 17 maja 2017
SprzedawcaGrün
Data17 maja 2017
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji WAG - 2 października 2016
SprzedawcaWAG
Data2 października 2016
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji WAG - 2 października 2016
SprzedawcaWAG
Data2 października 2016
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji London Coins - 7 czerwca 2015
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2015
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji London Coins - 7 czerwca 2015
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2015
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 21 stycznia 2015
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data21 stycznia 2015
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 24 czerwca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data24 czerwca 2014
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji WAG - 15 czerwca 2014
SprzedawcaWAG
Data15 czerwca 2014
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji Pegasi Numismatics - 16 maja 2012
SprzedawcaPegasi Numismatics
Data16 maja 2012
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 11 września 2008
Wielka Brytania 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 11 września 2008
SprzedawcaStack's
Data11 września 2008
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1621 Jakuba I "Szósty popiersie" wynosi 300 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1621 "Szósty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1621 "Szósty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1621 "Szósty popiersie"?

Aby sprzedać 6 pensow 1621 "Szósty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

