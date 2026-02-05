flag
6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica26 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1605
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:170 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (50)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2124 z aukcji London Coins LTD której łączna cena osiągnęła 1000 GBP. Licytacja odbyła się 6 września 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji NOONANS - 11 grudnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data11 grudnia 2025
StanF
Cena
120 $
Cena w walucie aukcji 90 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF45 PCGS
Cena
320 $
Cena w walucie aukcji 320 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji CNG - 2 kwietnia 2025
SprzedawcaCNG
Data2 kwietnia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji CNG - 4 grudnia 2024
SprzedawcaCNG
Data4 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji CNG - 6 listopada 2024
SprzedawcaCNG
Data6 listopada 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji CNG - 5 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data5 czerwca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji CNG - 3 kwietnia 2024
SprzedawcaCNG
Data3 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji NOONANS - 15 listopada 2023
SprzedawcaNOONANS
Data15 listopada 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji St James’s - 17 października 2023
SprzedawcaSt James’s
Data17 października 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji Rio de la Plata - 16 czerwca 2023
SprzedawcaRio de la Plata
Data16 czerwca 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 31 marca 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data31 marca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji Frank S. Robinson - 8 lutego 2023
SprzedawcaFrank S. Robinson
Data8 lutego 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji BAC - 18 stycznia 2023
SprzedawcaBAC
Data18 stycznia 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji BAC - 7 września 2022
SprzedawcaBAC
Data7 września 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 31 sierpnia 2022
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data31 sierpnia 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji BAC - 6 kwietnia 2022
SprzedawcaBAC
Data6 kwietnia 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" na aukcji BAC - 27 października 2021
SprzedawcaBAC
Data27 października 2021
StanF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1605 Jakuba I "Trzeci popiersie" wynosi 170 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1605 "Trzeci popiersie"?

Aby sprzedać 6 pensow 1605 "Trzeci popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

