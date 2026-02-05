Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952
6 pensow 1606 "Trzeci popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga3 g
- Średnica26 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- Nominał6 pensow
- Rok1606
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach (0)
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1606 "Trzeci popiersie"?
Aby sprzedać 6 pensow 1606 "Trzeci popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
Popularne sekcje