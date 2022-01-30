6 pensow 1611 "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)
Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga3 g
- Średnica27 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- Nominał6 pensow
- Rok1611
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1611 "Czwarty popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 97082 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1320 USD. Licytacja odbyła się 30 stycznia 2022.
Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1611 "Czwarty popiersie" z okresu Jakuba I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1611 Jakuba I "Czwarty popiersie" wynosi 570 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1611 "Czwarty popiersie"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1611 "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1611 "Czwarty popiersie"?
Aby sprzedać 6 pensow 1611 "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.