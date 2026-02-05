flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1607
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:190 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (19)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 157 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 1000 GBP. Licytacja odbyła się 9 stycznia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanVF30 PCGS
Cena
140 $
Cena w walucie aukcji 140 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanVF35 PCGS
Cena
260 $
Cena w walucie aukcji 260 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji Russiancoin - 10 kwietnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data10 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji Russiancoin - 26 grudnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data26 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 lipca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 lipca 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 16 stycznia 2024
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 16 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 12 stycznia 2021
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 12 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data12 stycznia 2021
StanFR
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji London Coins - 6 grudnia 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data6 grudnia 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 10 października 2019
SprzedawcaDNW
Data10 października 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 25 kwietnia 2019
SprzedawcaDNW
Data25 kwietnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 16 stycznia 2019
SprzedawcaDNW
Data16 stycznia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2018
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2018
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 3 grudnia 2018
SprzedawcaDNW
Data3 grudnia 2018
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 21 lutego 2018
SprzedawcaDNW
Data21 lutego 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 14 grudnia 2017
SprzedawcaDNW
Data14 grudnia 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 9 czerwca 2016
SprzedawcaDNW
Data9 czerwca 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 22 marca 2012
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 22 marca 2012
SprzedawcaStack's
Data22 marca 2012
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 1 października 2008
SprzedawcaCNG
Data1 października 2008
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1607 Jakuba I "Czwarty popiersie" wynosi 190 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1607 "Czwarty popiersie"?

Aby sprzedać 6 pensow 1607 "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
