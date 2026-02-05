flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1606
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:410 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (26)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 141 z aukcji Classical Numismatic Group, LLC której łączna cena osiągnęła 1700 USD. Licytacja odbyła się 22 maja 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
500 $
Cena w walucie aukcji 380 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanVF
Cena
218 $
Cena w walucie aukcji 160 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 4 czerwca 2025
SprzedawcaCNG
Data4 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji Rio de la Plata - 14 marca 2025
SprzedawcaRio de la Plata
Data14 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 31 lipca 2024
SprzedawcaCNG
Data31 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 23 października 2023
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 23 października 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 października 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji Frank S. Robinson - 31 maja 2023
SprzedawcaFrank S. Robinson
Data31 maja 2023
StanVG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 11 maja 2023
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 11 maja 2023
SprzedawcaHeritage
Data11 maja 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 24 lutego 2022
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 24 lutego 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 lutego 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 7 lipca 2021
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 7 lipca 2021
SprzedawcaCNG
Data7 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 7 lipca 2021
SprzedawcaDNW
Data7 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaSpink
Data29 kwietnia 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 12 stycznia 2021
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 12 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data12 stycznia 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji Agora - 27 czerwca 2017
SprzedawcaAgora
Data27 czerwca 2017
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 16 czerwca 2017
SprzedawcaDNW
Data16 czerwca 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 17 maja 2017
SprzedawcaCNG
Data17 maja 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji London Coins - 5 marca 2017
SprzedawcaLondon Coins
Data5 marca 2017
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 18 stycznia 2017
SprzedawcaCNG
Data18 stycznia 2017
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji Emporium Hamburg - 16 grudnia 2016
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data16 grudnia 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" na aukcji WAG - 2 października 2016
SprzedawcaWAG
Data2 października 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1606 Jakuba I "Czwarty popiersie" wynosi 410 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1606 "Czwarty popiersie"?

Aby sprzedać 6 pensow 1606 "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

