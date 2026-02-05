flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1605
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:160 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (20)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 91 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 440 GBP. Licytacja odbyła się 24 maja 2011.

Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji Rio de la Plata - 14 marca 2025
SprzedawcaRio de la Plata
Data14 marca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanF
Cena
139 $
Cena w walucie aukcji 110 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 9 września 2023
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 września 2023
StanBrak oceny
Cena
150 $
Cena w walucie aukcji 120 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji NOONANS - 8 czerwca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data8 czerwca 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji London Coins - 4 czerwca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data4 czerwca 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji WCN - 17 listopada 2022
SprzedawcaWCN
Data17 listopada 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 10 lutego 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 12 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data12 stycznia 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 7 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2020
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 28 lipca 2019
SprzedawcaHeritage
Data28 lipca 2019
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji WAG - 3 grudnia 2017
SprzedawcaWAG
Data3 grudnia 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji Grün - 17 maja 2017
SprzedawcaGrün
Data17 maja 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 29 marca 2017
SprzedawcaSpink
Data29 marca 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 2 marca 2017
SprzedawcaHeritage
Data2 marca 2017
StanF15 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 13 grudnia 2016
SprzedawcaDNW
Data13 grudnia 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji Stephen Album - 12 września 2015
SprzedawcaStephen Album
Data12 września 2015
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji London Coins - 31 sierpnia 2013
SprzedawcaLondon Coins
Data31 sierpnia 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" na aukcji Pegasi Numismatics - 22 lutego 2012
SprzedawcaPegasi Numismatics
Data22 lutego 2012
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1605 Jakuba I "Czwarty popiersie" wynosi 160 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1605 "Czwarty popiersie"?

Aby sprzedać 6 pensow 1605 "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

