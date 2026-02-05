flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

6 pensow 1613 "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 6 pensow 1613 "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 6 pensow 1613 "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1613
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:240 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1613 "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1613 "Czwarty popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 99 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 2000 GBP. Licytacja odbyła się 3 kwietnia 2025.

Stan
Wielka Brytania 6 pensow 1613 "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
Wielka Brytania 6 pensow 1613 "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
317 $
Cena w walucie aukcji 250 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1613 "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1613 "Czwarty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1613 Jakuba I "Czwarty popiersie" wynosi 240 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1613 "Czwarty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1613 "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1613 "Czwarty popiersie"?

Aby sprzedać 6 pensow 1613 "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
