flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

6 pensow 1604 "Drugi popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1604
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:210 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (13)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1604 "Drugi popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 75437 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 850 USD. Licytacja odbyła się 18 września 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanAU55 PCGS
Cena
850 $
Cena w walucie aukcji 850 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
406 $
Cena w walucie aukcji 320 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji Mowbray Collectables - 20 września 2024
SprzedawcaMowbray Collectables
Data20 września 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji Pesek Auctions - 25 lutego 2024
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji Pesek Auctions - 25 lutego 2024
SprzedawcaPesek Auctions
Data25 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji Bruun Rasmussen - 18 lutego 2024
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data18 lutego 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji AB Philea & Myntkompaniet - 13 listopada 2021
SprzedawcaAB Philea & Myntkompaniet
Data13 listopada 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 1 września 2021
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 1 września 2021
SprzedawcaCNG
Data1 września 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji AB Philea & Myntkompaniet - 8 maja 2021
SprzedawcaAB Philea & Myntkompaniet
Data8 maja 2021
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 12 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data12 stycznia 2021
StanPO
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji AB Philea & Myntkompaniet - 14 listopada 2020
SprzedawcaAB Philea & Myntkompaniet
Data14 listopada 2020
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji Goldberg - 3 lutego 2016
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji Goldberg - 3 lutego 2016
SprzedawcaGoldberg
Data3 lutego 2016
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 26 września 2006
SprzedawcaSpink
Data26 września 2006
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1604 Jakuba I "Drugi popiersie" wynosi 210 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1604 "Drugi popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1604 "Drugi popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1604 "Drugi popiersie"?

Aby sprzedać 6 pensow 1604 "Drugi popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1604 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 6 pensowAukcje numizmatyczne