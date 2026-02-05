flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

6 pensow 1622 "Szósty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 6 pensow 1622 "Szósty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 6 pensow 1622 "Szósty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica25 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1622
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:320 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1622 "Szósty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (6)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1622 "Szósty popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 89 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 480 GBP. Licytacja odbyła się 30 stycznia 2026.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1622 "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 30 stycznia 2026
Wielka Brytania 6 pensow 1622 "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 30 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data30 stycznia 2026
StanAU55 NGC
Cena
663 $
Cena w walucie aukcji 480 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1622 "Szósty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 grudnia 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 grudnia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1622 "Szósty popiersie" na aukcji CNG - 5 lutego 2025
SprzedawcaCNG
Data5 lutego 2025
StanVF
Cena
400 $
Cena w walucie aukcji 400 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1622 "Szósty popiersie" na aukcji Roxbury’s - 20 października 2023
SprzedawcaRoxbury’s
Data20 października 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1622 "Szósty popiersie" na aukcji Pegasi Numismatics - 23 maja 2017
SprzedawcaPegasi Numismatics
Data23 maja 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1622 "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2014
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2014
StanBrak oceny
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1622 "Szósty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1622 Jakuba I "Szósty popiersie" wynosi 320 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1622 "Szósty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1622 "Szósty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1622 "Szósty popiersie"?

Aby sprzedać 6 pensow 1622 "Szósty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1622 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 6 pensowAukcje numizmatyczne