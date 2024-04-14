flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1608
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:210 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (13)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1516 z aukcji Dom Aukcyjny Numimarket.pl której łączna cena osiągnęła 1500 PLN. Licytacja odbyła się 14 kwietnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanVF35 PCGS
Cena
220 $
Cena w walucie aukcji 220 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji Numimarket - 16 kwietnia 2024
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji Numimarket - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaNumimarket
Data16 kwietnia 2024
StanXF
Cena
370 $
Cena w walucie aukcji 1500 PLN
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji St James’s - 5 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data5 lutego 2022
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji Sedwick - 8 listopada 2021
SprzedawcaSedwick
Data8 listopada 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 3 grudnia 2018
SprzedawcaDNW
Data3 grudnia 2018
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 16 czerwca 2017
SprzedawcaDNW
Data16 czerwca 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji London Coins - 7 czerwca 2015
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 1 października 2008
SprzedawcaCNG
Data1 października 2008
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 28 czerwca 2006
SprzedawcaCNG
Data28 czerwca 2006
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 31 marca 2004
SprzedawcaCNG
Data31 marca 2004
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 11 stycznia 2003
Wielka Brytania 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 11 stycznia 2003
SprzedawcaHeritage
Data11 stycznia 2003
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1608 Jakuba I "Czwarty popiersie" wynosi 210 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1608 "Czwarty popiersie"?

Aby sprzedać 6 pensow 1608 "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1608 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 6 pensowAukcje numizmatyczne