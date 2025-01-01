RSAPeriod:1852-2020 1852-2020
Coins of RSA
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1899
Gold$620-3417
RSA, George V
Sovereign 1927 SA
Gold$910-033
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1900
Gold$390-377
RSA, George V
Half Sovereign 1926 SA
Gold$600-0147
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1898
Gold$2,000-025
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1894
Gold$31,000$11,000023
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1874. Fine beard
Gold$23,000$3,5004105
RSA, George V
Sovereign 1923 SA
Gold$1,800-016
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1892. Double shaft
Gold$720-5242
RSA, George V
Sovereign 1925 SA
Gold$650-3301
RSA, George V
Sovereign 1931 SA
Gold$4,200-245
RSA, Transvaal Republic
1/2 pond (Transvaal) 1893
Gold$8,300-07
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1892. Single shaft
Gold$1,900-012
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1895
Gold$680-4229
RSA, George V
Sovereign 1929 SA
Gold$310-391
RSA, George V
Half Sovereign 1925 SA
Gold$440-2213
RSA, Transvaal Republic
1/2 pond (Transvaal) 1895
Gold$600-024
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1897
Gold$540-2188
RSA, George V
Sovereign 1926 SA
Gold$560-2159
RSA, George V
Sovereign 1932 SA
Gold$48,000$14,000112
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1874. Coarse beard
Gold$7,700-162
RSA, George V
Sovereign 1924 SA
Gold$510-8169
RSA, George V
Sovereign 1930 SA
Gold$1,100$25,0001128
RSA, Transvaal Republic
1/2 pond (Transvaal) 1892. Double shaft
Gold$9,000-235
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1902
Gold$760$57,0003301
RSA, George V
Sovereign 1928 SA
Gold$510-0110
RSA, Transvaal Republic
1/2 pond (Transvaal) 1896
Gold$420-1111
RSA, Transvaal Republic
1/2 pond (Transvaal) 1894
Gold$640-098
RSA, Transvaal Republic
1/2 pond (Transvaal) 1897
Gold$570-016
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1893
Gold$670-023
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1896
Gold$890$1,900061
RSA, George V
Half Sovereign 1923 SA
Gold$230$250117
RSA, Elizabeth II
Half pound 1960
Gold$480$580020
RSA, Elizabeth II
Pound 1959
Gold$340$540177
RSA, George VI
Half pound 1952
Gold$320$400021
RSA, Elizabeth II
Half pound 1959
Gold$420$280111
RSA, Elizabeth II
Half pound 1954
Gold$530$26008
RSA, Elizabeth II
Half pound 1957
Gold$460$580032
RSA, Elizabeth II
Pound 1953
Gold-$65009
RSA, Elizabeth II
Pound 1956
Gold$500$240213
RSA, Elizabeth II
Half pound 1955
Gold$460$30005
RSA, Elizabeth II
Half pound 1958
Gold$500$740013
RSA, Elizabeth II
Pound 1954
Gold-$59009
RSA, Elizabeth II
Pound 1957
Gold$440$530016
RSA, Elizabeth II
Pound 1960
Gold$270$300029
RSA, Elizabeth II
Half pound 1953
Gold$480$30008
RSA, Elizabeth II
Half pound 1956
Gold$630$6303101
RSA, George VI
Pound 1952
Gold$400$480214
RSA, Elizabeth II
Pound 1955
Gold-$52007
RSA, Elizabeth II
Pound 1958
