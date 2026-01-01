Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952
Catálogo de monedas de Jacobo I (1603-1625)
Monedas agregadas en total: 90
Catálogo de monedasJacobo I1603-1625
Precios y descripción de las monedas de Jacobo I
FotoDescripciónMetalPrecio prom.UNCPrecio prom.PROOFVentas
Oro$21,000-02
Gran Bretaña, Jacobo I
Medio ángel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación"
Oro$4,700-044
Gran Bretaña, Jacobo I
Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto"
Plata$5,700-012
Gran Bretaña, Jacobo I
Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación"
Plata$360-09
Gran Bretaña, Jacobo I
6 peniques 1603 "Segundo busto"
Oro$810-05
Gran Bretaña, Jacobo I
Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Agujero
Plata$260$31,0000110
Gran Bretaña, Jacobo I
1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto"
Cobre$190-06
Gran Bretaña, Jacobo I
Farthing Sin fecha (1603-1625). Forma ovalada
Plata$350-2264
Gran Bretaña, Jacobo I
1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto"
Plata$140-1126
Gran Bretaña, Jacobo I
1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto"
Plata$540-086
Gran Bretaña, Jacobo I
6 peniques 1603 "Primer busto"
Plata$9,200-038
Gran Bretaña, Jacobo I
1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación"
Plata$160-021
Gran Bretaña, Jacobo I
6 peniques 1605 "Cuarto busto"
Plata$190-019
Gran Bretaña, Jacobo I
6 peniques 1607 "Cuarto busto"
Oro$5,000-07
Gran Bretaña, Jacobo I
Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación"
Oro$2,000-076
Gran Bretaña, Jacobo I
Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto"
Plata$140-027
Gran Bretaña, Jacobo I
Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación"
Plata$220-137
Gran Bretaña, Jacobo I
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto"
Plata$240-02
Gran Bretaña, Jacobo I
6 peniques 1613 "Cuarto busto"
Plata$440-06
Gran Bretaña, Jacobo I
Penique Sin fecha (1603-1604) "Primer busto"
Plata$410-02
Gran Bretaña, Jacobo I
6 peniques 1610 "Cuarto busto"
Plata$620$20,000058
Gran Bretaña, Jacobo I
1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto"
Oro$48,000-021
Gran Bretaña, Jacobo I
Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto"
Oro$3,200-1159
Gran Bretaña, Jacobo I
Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto"
Plata$110-187
Gran Bretaña, Jacobo I
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación"
Plata$110-012
Gran Bretaña, Jacobo I
Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto"
Plata$170-050
Gran Bretaña, Jacobo I
6 peniques 1605 "Tercer busto"
Oro$4,500-1299
Gran Bretaña, Jacobo I
Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto"
Plata$4,900-074
Gran Bretaña, Jacobo I
1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". QVAE DEVS
Oro$4,500-063
Gran Bretaña, Jacobo I
Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto"
Oro$4,200-0346
Gran Bretaña, Jacobo I
Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto"
Oro$2,700-0127
Gran Bretaña, Jacobo I
1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión"
$2,300-064
Gran Bretaña, Jacobo I
1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Pluma sobre el escudo
Oro$1,900-021
Gran Bretaña, Jacobo I
Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". Agujero
Oro$13,000-07
Gran Bretaña, Jacobo I
1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación"
Plata--00
Gran Bretaña, Jacobo I
6 peniques 1606 "Tercer busto"
Plata$240-0132
Gran Bretaña, Jacobo I
1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto"
Plata$310-03
Gran Bretaña, Jacobo I
6 peniques 1615 "Cuarto busto"
Cobre$130-045
Gran Bretaña, Jacobo I
Farthing Sin fecha (1603-1625)
Plata$1,600-018
Gran Bretaña, Jacobo I
Media corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación"
Oro$1,200-198
Gran Bretaña, Jacobo I
1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto"
Oro$83,000-018
Gran Bretaña, Jacobo I
Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión"
Plata$270-029
Gran Bretaña, Jacobo I
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión"
Plata$570-06
Gran Bretaña, Jacobo I
6 peniques 1611 "Cuarto busto"
Oro$59,000-031
Gran Bretaña, Jacobo I
Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación"
Plata$890-0109
Gran Bretaña, Jacobo I
Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión"
Plata$170-022
Gran Bretaña, Jacobo I
Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión"
Oro$1,500-0110
Gran Bretaña, Jacobo I
1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto"
Plata$420-029
Gran Bretaña, Jacobo I
6 peniques 1623 "Sexto busto"
Oro$13,000-0134
Gran Bretaña, Jacobo I
Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación"
Oro$1,600-117
Gran Bretaña, Jacobo I
1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto"
