flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

6 peniques 1603 "Segundo busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 6 peniques 1603 "Segundo busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 6 peniques 1603 "Segundo busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1603
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:360 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1603 "Segundo busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (9)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1603 "Segundo busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 140 vendido en la subasta Classical Numismatic Group, LLC por USD 1600. La subasta tuvo lugar el 22 de mayo de 2025.

Estado de conservación
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Segundo busto" en subasta St James’s - 7 de junio de 2025
VendedorSt James’s
Fecha7 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
677 $
Precio en la divisa de la subasta 500 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Segundo busto" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
1600 $
Precio en la divisa de la subasta 1600 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Segundo busto" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Segundo busto" en subasta St James’s - 17 de octubre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha17 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Segundo busto" en subasta Spink - 12 de enero de 2021
VendedorSpink
Fecha12 de enero de 2021
ConservaciónG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Segundo busto" en subasta London Coins - 6 de diciembre de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha6 de diciembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Segundo busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2018
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Segundo busto" en subasta Emporium Hamburg - 16 de diciembre de 2016
VendedorEmporium Hamburg
Fecha16 de diciembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Segundo busto" en subasta Heritage Eur - 28 de noviembre de 2015
VendedorHeritage Eur
Fecha28 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 6 peniques del 1603. "Segundo busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1603. "Segundo busto" es de 360 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1603. "Segundo busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1603 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1603. "Segundo busto"?

Para vender 6 peniques del 1603, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1603Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 6 peniquesSubastas numismáticas