flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1603

Monedas de oro (Isabel I)

Anverso
Reverso
Angel Sin fecha (1559-1603)Borde de puntos
Precio promedio6300 $
Ventas
0215
Anverso
Reverso
1 libra Sin fecha (1583-1603)
Precio promedio32000 $
Ventas
0240
Anverso
Reverso
1/2 libra Sin fecha (1583-1603)
Precio promedio27000 $
Ventas
075
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1583-1603)
Precio promedio6200 $
Ventas
039
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1583-1603)
Precio promedio7000 $
Ventas
035

Monedas de oro (Jacobo I)

Anverso
Reverso
Soberano Sin fecha (1603-1604) Primer busto
Precio promedio48000 $
Ventas
021
Anverso
Reverso
Soberano Sin fecha (1603-1604) Segundo bustoArmadura decorada
Precio promedio35000 $
Ventas
09
Anverso
Reverso
1/2 soberano Sin fecha (1603-1604)
Precio promedio61000 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1603-1604) Primera acuñación
Precio promedio13000 $
Ventas
07
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1603-1604) Primera acuñación
Precio promedio5000 $
Ventas
07

Monedas de plata

Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1603-1604) Primera acuñación
Precio promedio9200 $
Ventas
038
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1603-1604) Primera acuñación
Precio promedio5700 $
Ventas
012
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1603-1604) Primer busto
Precio promedio620 $
Ventas
058
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1603-1604) Segundo busto
Precio promedio140 $
Ventas
1126
Anverso
Reverso
6 peniques 1603 Primer busto
Precio promedio540 $
Ventas
086
Anverso
Reverso
6 peniques 1603 Segundo busto
Precio promedio360 $
Ventas
09
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) Primer busto
Precio promedio220 $
Ventas
137
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1603-1604) Primer busto
Precio promedio440 $
Ventas
06
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1603-1604) Segundo busto
Precio promedio110 $
Ventas
012
Anverso
Reverso
Medio Penique Sin fecha (1603-1604) Primera acuñación
Precio promedio300 $
Ventas
014

Monedas de cobre

Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1603-1625)
Precio promedio130 $
Ventas
045
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1603-1625)Forma ovalada
Precio promedio190 $
Ventas
06
Categoría
Año
Buscar