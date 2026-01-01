Catálogo
Subastas
Tarifas
Grading de NGC
USD
USD
· Dólar estadounidense
EUR
· Euro
GBP
· Libra esterlina
CHF
· Franco suizo
PLN
· Esloti polaco
RUB
· Rublo ruso
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Iniciar sesión
Buscar por foto
Cancelar
En subastas
En el catálogo
Gran Bretaña
Período:
1559-1952
1559-1952
Isabel I
1559-1602
Jacobo I
1603-1625
Carlos I
1625-1649
Mancomunidad
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Carlos II
1660-1685
Jacobo II
1685-1688
Guillermo III y María II
1689-1694
Guillermo III
1694-1702
Ana
1702-1714
Jorge I
1714-1727
Jorge II
1727-1760
Jorge III
1760-1820
Jorge IV
1820-1830
Guillermo IV
1830-1837
Victoria
1837-1901
Eduardo VII
1901-1910
Jorge V
1910-1936
Eduardo VIII
1936-1936
Jorge VI
1936-1952
Página principal
Catálogo
Gran Bretaña
1603
Monedas de de Gran Bretaña 1603
Seleccione una categoría
Todos
Todos
Oro
Plata
Cobre
Monedas de oro (Isabel I)
Angel Sin fecha (1559-1603)
Borde de puntos
Precio promedio
6300 $
Ventas
0
215
1 libra Sin fecha (1583-1603)
Precio promedio
32000 $
Ventas
0
240
1/2 libra Sin fecha (1583-1603)
Precio promedio
27000 $
Ventas
0
75
1 Corona Sin fecha (1583-1603)
Precio promedio
6200 $
Ventas
0
39
Media corona Sin fecha (1583-1603)
Precio promedio
7000 $
Ventas
0
35
Monedas de oro (Jacobo I)
Soberano Sin fecha (1603-1604) Primer busto
Precio promedio
48000 $
Ventas
0
21
Soberano Sin fecha (1603-1604) Segundo busto
Armadura decorada
Precio promedio
35000 $
Ventas
0
9
1/2 soberano Sin fecha (1603-1604)
Precio promedio
61000 $
Ventas
0
1
1 Corona Sin fecha (1603-1604) Primera acuñación
Precio promedio
13000 $
Ventas
0
7
Media corona Sin fecha (1603-1604) Primera acuñación
Precio promedio
5000 $
Ventas
0
7
Monedas de plata
1 Corona Sin fecha (1603-1604) Primera acuñación
Precio promedio
9200 $
Ventas
0
38
Media corona Sin fecha (1603-1604) Primera acuñación
Precio promedio
5700 $
Ventas
0
12
1 chelín Sin fecha (1603-1604) Primer busto
Precio promedio
620 $
Ventas
0
58
1 chelín Sin fecha (1603-1604) Segundo busto
Precio promedio
140 $
Ventas
1
126
6 peniques 1603 Primer busto
Precio promedio
540 $
Ventas
0
86
6 peniques 1603 Segundo busto
Precio promedio
360 $
Ventas
0
9
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) Primer busto
Precio promedio
220 $
Ventas
1
37
Penique Sin fecha (1603-1604) Primer busto
Precio promedio
440 $
Ventas
0
6
Penique Sin fecha (1603-1604) Segundo busto
Precio promedio
110 $
Ventas
0
12
Medio Penique Sin fecha (1603-1604) Primera acuñación
Precio promedio
300 $
Ventas
0
14
Monedas de cobre
Farthing Sin fecha (1603-1625)
Precio promedio
130 $
Ventas
0
45
Farthing Sin fecha (1603-1625)
Forma ovalada
Precio promedio
190 $
Ventas
0
6
Categoría
Año
Buscar