Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,23 g
  • Diámetro10 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalMedio Penique
  • AñoSin fecha (1603-1604)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:300 USD
Gráfico de ventas en subastas Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (12)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Medio Penique de Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1166 vendido en la subasta Editions V. GADOURY por EUR 1400. La subasta tuvo lugar el 16 de noviembre de 2019.

Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
74 $
Precio en la divisa de la subasta 55 GBP
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
160 $
Precio en la divisa de la subasta 160 USD
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta CNG - 20 de mayo de 2020
VendedorCNG
Fecha20 de mayo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta V. GADOURY - 16 de noviembre de 2019
VendedorV. GADOURY
Fecha16 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Künker - 20 de octubre de 2016
VendedorKünker
Fecha20 de octubre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Heritage - 29 de mayo de 2014
VendedorHeritage
Fecha29 de mayo de 2014
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Goldberg - 1 de junio de 2005
VendedorGoldberg
Fecha1 de junio de 2005
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de Medio Penique del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Medio Penique del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación" es de 300 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Medio Penique del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Medio Penique del Sin fecha (1603-1604) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Medio Penique del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación"?

Para vender Medio Penique del Sin fecha (1603-1604), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
