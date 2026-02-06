flag
6 peniques 1603 "Primer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 6 peniques 1603 "Primer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 6 peniques 1603 "Primer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1603
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:540 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1603 "Primer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (84)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1603 "Primer busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1256 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 3300. La subasta tuvo lugar el 14 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
95 $
Precio en la divisa de la subasta 81 EUR
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Stack's - 4 de noviembre de 2025
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Stack's - 4 de noviembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de noviembre de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
200 $
Precio en la divisa de la subasta 200 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta St James’s - 1 de noviembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha1 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Davissons Ltd. - 23 de julio de 2025
VendedorDavissons Ltd.
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta NOONANS - 30 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Rio de la Plata - 14 de marzo de 2025
VendedorRio de la Plata
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Davissons Ltd. - 12 de marzo de 2025
VendedorDavissons Ltd.
Fecha12 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta TimeLine Auctions - 8 de septiembre de 2024
VendedorTimeLine Auctions
Fecha8 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Davissons Ltd. - 26 de junio de 2024
VendedorDavissons Ltd.
Fecha26 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Höhn - 16 de junio de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta NOONANS - 16 de abril de 2024
VendedorNOONANS
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta St James’s - 17 de octubre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha17 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Davissons Ltd. - 31 de agosto de 2022
VendedorDavissons Ltd.
Fecha31 de agosto de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Davissons Ltd. - 31 de agosto de 2022
VendedorDavissons Ltd.
Fecha31 de agosto de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Katz - 28 de julio de 2022
VendedorKatz
Fecha28 de julio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta Spink - 5 de julio de 2022
VendedorSpink
Fecha5 de julio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta CNG - 11 de marzo de 2022
Gran Bretaña 6 peniques 1603 "Primer busto" en subasta CNG - 11 de marzo de 2022
VendedorCNG
Fecha11 de marzo de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 6 peniques del 1603. "Primer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1603. "Primer busto" es de 540 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1603. "Primer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1603 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1603. "Primer busto"?

Para vender 6 peniques del 1603, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

