flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1 Corona Sin fecha (1583-1603) (Gran Bretaña, Isabel I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1583-1603) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso 1 Corona Sin fecha (1583-1603) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso2,83 g
  • Oro puro (0,0833 oz) 2,5923 g
  • Diámetro23,5 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1583-1603)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1583-1603) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (37)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1583-1603) . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 39 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 28500. La subasta tuvo lugar el 15 de octubre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
2015 $
Precio en la divisa de la subasta 1500 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
10749 $
Precio en la divisa de la subasta 8000 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 10 de septiembre de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 10 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha10 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 4 de abril de 2024
VendedorSpink
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta St James’s - 17 de noviembre de 2022
VendedorSt James’s
Fecha17 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta NOONANS - 16 de noviembre de 2022
VendedorNOONANS
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 28 de agosto de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 28 de agosto de 2022
VendedorHeritage
Fecha28 de agosto de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 29 de marzo de 2022
VendedorSpink
Fecha29 de marzo de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 23 de enero de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta St James’s - 23 de septiembre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha23 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta St James’s - 23 de septiembre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha23 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta St James’s - 23 de septiembre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha23 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1583-1603) en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de octubre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de 1 Corona del Sin fecha (1583-1603)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1583-1603) es de 6200 USD. La moneda contiene 2,5923 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 394,22 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1583-1603)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1583-1603) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1583-1603)?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1583-1603), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas Isabel IMonedas de Gran Bretaña en 1583Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal 1 CoronaSubastas numismáticas