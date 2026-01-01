Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952
Catálogo de monedas Isabel I (1559-1602)
Oro$27,000-0261
Gran Bretaña, Isabel I
Soberano Sin fecha (1559-1600). Cadenas en la rejilla de caída
Oro$23,000-01
Gran Bretaña, Isabel I
1 Corona Sin fecha (1559-1578). Línea de borde
Oro$4,900-09
Gran Bretaña, Isabel I
1 Corona Sin fecha (1559-1578). Busto ancho
Oro$6,200-039
Gran Bretaña, Isabel I
1 Corona Sin fecha (1583-1603)
Oro$32,000-0240
Gran Bretaña, Isabel I
1 libra Sin fecha (1583-1603)
Oro$30,000-01
Gran Bretaña, Isabel I
Media corona Sin fecha (1559-1578). Línea de borde
Oro$4,400-031
Gran Bretaña, Isabel I
1 Corona Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos
Oro$3,100-011
Gran Bretaña, Isabel I
Media corona Sin fecha (1559-1578). Busto ancho
Oro$5,200-031
Gran Bretaña, Isabel I
Media corona Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos
Oro$86,000-07
Gran Bretaña, Isabel I
Soberano Sin fecha (1559-1578). Rejilla sin cadenas
Oro$22,000-07
Gran Bretaña, Isabel I
Media corona Sin fecha (1561-1570)
Oro$8,200-02
Gran Bretaña, Isabel I
Medio ángel Sin fecha (1559-1578). Z.HIB
Oro$27,000-075
Gran Bretaña, Isabel I
1/2 libra Sin fecha (1583-1603)
Oro$15,000-014
Gran Bretaña, Isabel I
1 Corona Sin fecha (1561-1570)
Oro$7,200-032
Gran Bretaña, Isabel I
1/2 libra Sin fecha (1559-1578). Busto ancho
Oro$83,000-024
Gran Bretaña, Isabel I
Rial Sin fecha (1583-1600)
Oro$7,000-035
Gran Bretaña, Isabel I
Media corona Sin fecha (1583-1603)
Oro$20,000-057
Gran Bretaña, Isabel I
1/2 libra Sin fecha (1561-1570)
Oro$30,000-03
Gran Bretaña, Isabel I
1/2 libra Sin fecha (1559-1578). Línea de borde
Oro$6,000-020
Gran Bretaña, Isabel I
Angel Sin fecha (1559-1578). Barco a la izquierda
Oro--00
Gran Bretaña, Isabel I
Medio ángel Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos. Sin "E"
Oro$7,800-018
Gran Bretaña, Isabel I
Angel Sin fecha (1559-1578). Línea de borde
Oro$7,300-0154
Gran Bretaña, Isabel I
1/2 libra Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos
Oro$8,700-07
Gran Bretaña, Isabel I
Angel Sin fecha (1559-1578). Borde con puntos en un lado
Oro$7,600-02
Gran Bretaña, Isabel I
1/2 libra Sin fecha (1559-1578). Retrato pequeño
Oro$6,300-0215
Gran Bretaña, Isabel I
Angel Sin fecha (1559-1603). Borde de puntos
Oro$6,300-068
Gran Bretaña, Isabel I
Medio ángel Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos
Oro--00
Gran Bretaña, Isabel I
Medio ángel Sin fecha (1559-1578). Línea de borde
Oro$3,700-073
Gran Bretaña, Isabel I
1/4 ángel Sin fecha (1559-1578)
