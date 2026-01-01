flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Catálogo de monedas Isabel I (1559-1602)

Monedas agregadas en total: 29

Período Isabel I
Catálogo de monedasIsabel I1559-1602
coinOro
Año de la moneda

Precios y descripción de las monedas Isabel I

FotoDescripciónMetalPrecio prom.UNCPrecio prom.PROOFVentas
Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Soberano Sin fecha (1559-1600). Cadenas en la rejilla de caída
Oro$27,000-0261Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
1 Corona Sin fecha (1559-1578). Línea de borde
Oro$23,000-01Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
1 Corona Sin fecha (1559-1578). Busto ancho
Oro$4,900-09Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
1 Corona Sin fecha (1583-1603)
Oro$6,200-039Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
1 libra Sin fecha (1583-1603)
Oro$32,000-0240Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Media corona Sin fecha (1559-1578). Línea de borde
Oro$30,000-01Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
1 Corona Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos
Oro$4,400-031Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Media corona Sin fecha (1559-1578). Busto ancho
Oro$3,100-011Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Media corona Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos
Oro$5,200-031Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Soberano Sin fecha (1559-1578). Rejilla sin cadenas
Oro$86,000-07Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Media corona Sin fecha (1561-1570)
Oro$22,000-07Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Medio ángel Sin fecha (1559-1578). Z.HIB
Oro$8,200-02Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
1/2 libra Sin fecha (1583-1603)
Oro$27,000-075Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
1 Corona Sin fecha (1561-1570)
Oro$15,000-014Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
1/2 libra Sin fecha (1559-1578). Busto ancho
Oro$7,200-032Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Rial Sin fecha (1583-1600)
Oro$83,000-024Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Media corona Sin fecha (1583-1603)
Oro$7,000-035Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
1/2 libra Sin fecha (1561-1570)
Oro$20,000-057Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
1/2 libra Sin fecha (1559-1578). Línea de borde
Oro$30,000-03Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Angel Sin fecha (1559-1578). Barco a la izquierda
Oro$6,000-020Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Medio ángel Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos. Sin "E"
Oro--00Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Angel Sin fecha (1559-1578). Línea de borde
Oro$7,800-018Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
1/2 libra Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos
Oro$7,300-0154Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Angel Sin fecha (1559-1578). Borde con puntos en un lado
Oro$8,700-07Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
1/2 libra Sin fecha (1559-1578). Retrato pequeño
Oro$7,600-02Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Angel Sin fecha (1559-1603). Borde de puntos
Oro$6,300-0215Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Medio ángel Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos
Oro$6,300-068Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
Medio ángel Sin fecha (1559-1578). Línea de borde
Oro--00Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Isabel I
1/4 ángel Sin fecha (1559-1578)
Oro$3,700-073
