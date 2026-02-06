flag
Gran Bretaña

1 libra Sin fecha (1583-1603) (Gran Bretaña, Isabel I)

Anverso 1 libra Sin fecha (1583-1603) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso 1 libra Sin fecha (1583-1603) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,995)
  • Peso11,2 g
  • Oro puro (0,3583 oz) 11,144 g
  • Diámetro38 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominal1 libra
  • AñoSin fecha (1583-1603)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:32000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 libra Sin fecha (1583-1603) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 libra de Sin fecha (1583-1603) . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 34199 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 240000. La subasta tuvo lugar el 25 de agosto de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta New York Sale - 15 de enero de 2026
VendedorNew York Sale
Fecha15 de enero de 2026
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
33000 $
Precio en la divisa de la subasta 33000 USD
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Nihon - 14 de diciembre de 2025
VendedorNihon
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
41730 $
Precio en la divisa de la subasta 6500000 JPY
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Cambi Aste - 13 de noviembre de 2025
VendedorCambi Aste
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta GINZA - 16 de noviembre de 2024
VendedorGINZA
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Auction World - 14 de julio de 2024
VendedorAuction World
Fecha14 de julio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
Gran Bretaña 1 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de 1 libra del Sin fecha (1583-1603)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1 libra del Sin fecha (1583-1603) es de 32000 USD. La moneda contiene 11,144 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1695,65 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 libra del Sin fecha (1583-1603)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 libra del Sin fecha (1583-1603) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 libra del Sin fecha (1583-1603)?

Para vender 1 libra del Sin fecha (1583-1603), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

