Catálogo
Subastas
Tarifas
Grading de NGC
USD
USD
· Dólar estadounidense
EUR
· Euro
GBP
· Libra esterlina
CHF
· Franco suizo
PLN
· Esloti polaco
RUB
· Rublo ruso
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Iniciar sesión
Buscar por foto
Cancelar
En subastas
En el catálogo
Gran Bretaña
Período:
1559-1952
1559-1952
Isabel I
1559-1602
Jacobo I
1603-1625
Carlos I
1625-1649
Mancomunidad
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Carlos II
1660-1685
Jacobo II
1685-1688
Guillermo III y María II
1689-1694
Guillermo III
1694-1702
Ana
1702-1714
Jorge I
1714-1727
Jorge II
1727-1760
Jorge III
1760-1820
Jorge IV
1820-1830
Guillermo IV
1830-1837
Victoria
1837-1901
Eduardo VII
1901-1910
Jorge V
1910-1936
Eduardo VIII
1936-1936
Jorge VI
1936-1952
Página principal
Catálogo
Gran Bretaña
1604
Monedas de de Gran Bretaña 1604
Seleccione una categoría
Todos
Todos
Oro
Plata
Cobre
Monedas de oro
Rial rosa Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio
13000 $
Ventas
0
134
Spur rial Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio
59000 $
Ventas
0
31
Angel Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio
6600 $
Ventas
0
19
Angel Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Agujero
Precio promedio
1900 $
Ventas
0
21
Medio ángel Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio
21000 $
Ventas
0
2
Unite Sin fecha (1604-1619) Segundo busto
Precio promedio
3200 $
Ventas
1
159
Unite Sin fecha (1604-1619) Cuarto busto
Precio promedio
4200 $
Ventas
0
346
Unite Sin fecha (1604-1619) Quinta busto
Precio promedio
1900 $
Ventas
3
142
Soberano Sin fecha (1603-1604) Primer busto
Precio promedio
48000 $
Ventas
0
21
Soberano Sin fecha (1603-1604) Segundo busto
Armadura decorada
Precio promedio
35000 $
Ventas
0
9
1/2 soberano Sin fecha (1603-1604)
Precio promedio
61000 $
Ventas
0
1
Doble corona Sin fecha (1604-1619) Tercer busto
Precio promedio
2100 $
Ventas
0
22
Doble corona Sin fecha (1604-1619) Cuarto busto
Precio promedio
2000 $
Ventas
0
76
Doble corona Sin fecha (1604-1619) Quinta busto
Precio promedio
2200 $
Ventas
0
92
1 Corona Sin fecha (1603-1604) Primera acuñación
Precio promedio
13000 $
Ventas
0
7
1 Corona Sin fecha (1604-1619) Primer busto
Precio promedio
1800 $
Ventas
1
83
1 Corona Sin fecha (1604-1619) Tercer busto
Precio promedio
1500 $
Ventas
0
47
1 Corona Sin fecha (1604-1619) Quinta busto
Precio promedio
880 $
Ventas
0
52
1 Corona Sin fecha (1604-1619) Cardo
Precio promedio
1500 $
Ventas
1
60
1 Corona Sin fecha (1604-1619) Cardo
IR en un lado o ausente
Precio promedio
880 $
Ventas
0
7
Media corona Sin fecha (1603-1604) Primera acuñación
Precio promedio
5000 $
Ventas
0
7
Media corona Sin fecha (1604-1619) Primer busto
Precio promedio
610 $
Ventas
0
51
Media corona Sin fecha (1604-1619) Tercer busto
Precio promedio
460 $
Ventas
0
24
Media corona Sin fecha (1604-1619) Quinta busto
Precio promedio
630 $
Ventas
0
54
Monedas de plata
1 Corona Sin fecha (1603-1604) Primera acuñación
Precio promedio
9200 $
Ventas
0
38
1 Corona Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
QVAE DEVS
Precio promedio
4900 $
Ventas
0
74
Media corona Sin fecha (1603-1604) Primera acuñación
Precio promedio
5700 $
Ventas
0
12
Media corona Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio
1600 $
Ventas
0
18
1 chelín Sin fecha (1603-1604) Primer busto
Precio promedio
620 $
Ventas
0
58
1 chelín Sin fecha (1603-1604) Segundo busto
Precio promedio
140 $
Ventas
1
126
1 chelín Sin fecha (1604-1619) Tercer busto
Precio promedio
240 $
Ventas
0
132
1 chelín Sin fecha (1604-1619) Cuarto busto
Precio promedio
3600 $
Ventas
1
143
1 chelín Sin fecha (1604-1619) Quinta busto
Precio promedio
260 $
Ventas
0
110
6 peniques 1604 Segundo busto
Precio promedio
210 $
Ventas
0
13
6 peniques 1604 Tercer busto
Precio promedio
1600 $
Ventas
0
25
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) Primer busto
Precio promedio
220 $
Ventas
1
37
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio
110 $
Ventas
1
87
Penique Sin fecha (1603-1604) Primer busto
Precio promedio
440 $
Ventas
0
6
Penique Sin fecha (1603-1604) Segundo busto
Precio promedio
110 $
Ventas
0
12
Penique Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio
120 $
Ventas
0
45
Medio Penique Sin fecha (1603-1604) Primera acuñación
Precio promedio
300 $
Ventas
0
14
Medio Penique Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio
140 $
Ventas
0
27
Monedas de cobre
Farthing Sin fecha (1603-1625)
Precio promedio
130 $
Ventas
0
45
Farthing Sin fecha (1603-1625)
Forma ovalada
Precio promedio
190 $
Ventas
0
6
Categoría
Año
Buscar