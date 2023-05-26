flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,5 g
  • Oro puro (0,0737 oz) 2,2925 g
  • Diámetro22 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1800 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (79)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1604-1619) "Primer busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22064 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 6000. La subasta tuvo lugar el 8 de septiembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Numismatica Genevensis - 24 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha24 de noviembre de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
3462 $
Precio en la divisa de la subasta 2800 CHF
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
739 $
Precio en la divisa de la subasta 550 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Schulman - 23 de octubre de 2024
VendedorSchulman
Fecha23 de octubre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Heritage - 9 de junio de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Heritage - 9 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta St James’s - 5 de junio de 2024
VendedorSt James’s
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta CNG - 29 de mayo de 2024
VendedorCNG
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Teutoburger - 16 de abril de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Teutoburger - 4 de diciembre de 2023
VendedorTeutoburger
Fecha4 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta CNG - 4 de octubre de 2023
VendedorCNG
Fecha4 de octubre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Heritage Eur - 26 de mayo de 2023
VendedorHeritage Eur
Fecha26 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" en subasta Teutoburger - 14 de marzo de 2026
VendedorTeutoburger
Fecha14 de marzo de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Primer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Primer busto" es de 1800 USD. La moneda contiene 2,2925 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 348,79 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Primer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Primer busto"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1604Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal 1 CoronaSubastas numismáticas