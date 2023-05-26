1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Primer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso2,5 g
- Oro puro (0,0737 oz) 2,2925 g
- Diámetro22 mm
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoJacobo I
- Valor nominal1 Corona
- AñoSin fecha (1604-1619)
- GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1604-1619) "Primer busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22064 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 6000. La subasta tuvo lugar el 8 de septiembre de 2025.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Primer busto"?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Primer busto" es de 1800 USD. La moneda contiene 2,2925 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 348,79 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Primer busto"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Primer busto"?
Para vender 1 Corona del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.